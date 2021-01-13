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Дана Борисова призналась, что больше не хочет серьезных отношений
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова призналась, что больше не хочет серьезных отношений

Анастасия Колоскова

Звезды

Звезда «Армейского магазина» Дана Борисова не стремится к долгосрочным отношениям с противоположным полом. Об этом телеведущая заявила в интервью журналистам.

— Я уважаю права любого на смену пола и так далее, но я не феминистка. От мужчин я не отказываюсь, я просто не хочу серьезных отношений, — объяснила свою позицию Борисова.

Дана призналась, что романтические отношения не исчезли из ее жизни. У нее по-прежнему есть поклонники и красивые ухаживания.

По словам ведущей, походы на свидания она совмещает со съемками, однако большую часть времени посвящает дочери.

— Ей не два года, ее уже не надо так воспитывать, она все прекрасно понимает. Ей комфортно в такой ситуации, она меня очень хорошо понимает, что мне неинтересно и у меня нет необходимости в романах, — цитируют звезду ФАН.

44-летняя ведущая рассказала, что ее опыт общения с мужчинами был разнообразным. Он включал и красивые романы и те, которые не оправдывали ожиданий. Пока же Борисова не имеет представления о том, когда сможет отважиться на серьезные отношения.

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романтические отношенияДана Борисоваинтервью
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