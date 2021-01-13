Минздрав упростил процедуру оформления документов для российских медиков

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сотрудники здравоохранения в России смогут вести первичную медицинскую документацию в электронной форме. О нововведении, которое поможет избавиться от бумажной волокиты, рассказали в Минздраве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 12 января Минюст зарегистрировал приказ Министерства здравоохранения, согласно которому «медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге». Это позволит уделять больше времени пациентам, а не бумагам.

Кроме того, у россиян появится возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медкартах на портале госуслуг.

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