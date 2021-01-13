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Поклонники с трудом узнали располневшего Андрея Данилко
Верка Сердючка

Поклонники с трудом узнали располневшего Андрея Данилко

Анастасия Колоскова

Звезды

Певец Прохор Шаляпин опубликовал совместное фото с телеведущим Андреем Малаховым и украинским артистом Андреем Данилко, который сильно изменился из-за набранного веса.

— А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея, — подписал певец снимок в Instagram, намекнув на собственное имя, которое он получил при рождении.

В публикации Шаляпин поздравил с днем рождения телеведущего Малахова, отметившего накануне 49-летие.

Подписчики присоединились к поздравлению шоумена. Однако нашлись те, кто не преминул отметить изменившийся до неузнаваемости внешний вид третьего участника компании.

— Данилко не узнала. Раздобрел, — написала подписчица в комментариях.

Напомним, в сентябре 2020 года Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, выпустил новый мини-альбом после 12 лет перерыва.

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изменение внешностиПрохор ШаляпинВерка Сердючка
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