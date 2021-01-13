Умер миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Барклай

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Совладелец одной из крупнейших британских газет Daily Telegraph и ее дочерних изданий Дэвид Барклай умер на 87-м году жизни. О смерти миллиардера сообщила газета Guardian.

По ее данным, Барклай скончался после непродолжительной болезни. У покойного бизнесмена остались четыре сына и девять внуков.

По поводу кончины предпринимателя высказался сам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он заявил, что Барклай «спас великую газету», а также создал тысячи рабочих мест по всей стране и верил в ее независимость.

Напомним, Дэвид Барклай был совладельцем Daily Telegraph с 2004 года, его партнером был брат-близнец Фредерик. Братья вошли в список Sunday Times на 2020 год с состоянием в семь миллиардов фунтов.