Более пяти миллионов книг отпечатали в типографии технополиса «Москва» за год

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Более пяти миллионов экземпляров книг отпечатали в типографии особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе технополиса.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, на территории ОЭЗ находятся типографии, занимающиеся цифровой печатью. Среди вышедших книг четыре миллиона экземпляров отпечатали в типографии «Т8». Она работает исключительно в автономном режиме с применением высоких технологий и используется для печати малых тиражей.

— Техника, которую использует компания, может печатать сверхмалые тиражи в производственных масштабах с минимальным количеством задействованного персонала. Полиграфисты используют облачную систему виртуального хранения, систему управления цифровым контентом и цифровым производством, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

В ведомстве добавили, что экземпляры книг поставляются в более 35 тысяч магазинов по всему миру.

Генеральный директор компании «Т8» Сергей Латынцев рассказал, как типографии удалось преодолеть условия работы во время пандемии. По его словам, сложности помогла преодолеть технология производства книги по себестоимости крупной партии экземпляров.

— В первую волну пандемии 70 процентов издательств в стране заморозили печать книг. Остальные издательства либо отложили печать, либо печатали только часть своих издательских планов. Те же, кто продолжил выпускать книги, проявили большой интерес к услуге «печать по требованию» для книг тиражом ниже 500 экземпляров. Именно эта тенденция позволила «Т8» выйти из пандемии без потерь и сохранить в 2020 году объемы производства на уровне предыдущего года, — объяснил Латынцев.

Он также отметил, что благодаря подобным технологиям у большего числа авторов появляется возможность быть изданными, чтобы привлечь новую аудиторию.

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