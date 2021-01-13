Врачи дали советы, как наладить сон и питание после праздников

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После длительных новогодних праздников у многих людей сбивается режим дня, они поздно ложатся и поздно встают. Из-за обилия еды и низкой физической активности есть те, кто набирает вес. Как правильно включиться в рабочий режим, выровнять график и отрегулировать питание?

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что важно первые несколько дней перебороть себя.

— Важно вставать в одно и то же время, несмотря на то, что хочется пропустить какие-то утренние ритуалы. Через несколько дней режим консолидируется, подстроится. Откажитесь от переедания на ночь — это негативный фактор, влияющий на сон. Откажитесь от алкоголя целиком и полностью, — пояснила сомнолог.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Как правильно выйти из новогодних праздников

По словам Черкасовой, не стоит уступать желанию спать днем, если не спится, не старайтесь лечь раньше. Занимайтесь физической работой и откажитесь от гаджетов и компьютеров за несколько часов до сна.

Диетолог Елена Соломатина объяснила, как переключиться на нормальный режим питания после праздничных застолий:

— Наедаться на ночь не стоит, организм будет тяжело переваривать еду — уснуть будет сложно. Лучше есть за три часа до сна. Если очень хочется, лучше съесть что-то белковое – куриный белок с овощами, кусочек грудки. Углеводы есть не стоит. Чтобы восстановить режим, нужно питаться нормально весь день — убрать жареное, копченое. Включите в рацион клетчатку и овощные супы — сейчас они очень хорошо насыщают.

По ее словам, любые крайности вредны организму, поэтому голодать после обильного питания не стоит, так как килограммы вернутся.

— Лучше перейти на то питание, которое вы вели до праздников. На жесткую диету садиться не стоит, жиры в мороз не стоит убирать, а вот от сладкого лучше отказаться. Важно больше пить воды. Если хочется сладкого, попробуйте курагу — в ней много калия. В зимний период важно поддержать иммунную систему, ешьте тыквенные супы — в них есть бета-каротин, гуляйте, ходите в баню, — пояснила диетолог.

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