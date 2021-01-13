«В этом году все иначе»: Дмитрий Колдун рассказал, как прийти в себя после праздников

колдун.jpg

Чтобы быстро вернуться в форму после обильных новогодних застолий, необходимо восстановить привычный режим питания и не пренебрегать физической активностью. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» певец Дмитрий Колдун.

По словам собеседника «ВМ», новогодние праздники для артистов — самая рабочая пора, после которой, действительно, требуется восстановление.

— Но «в этом году все иначе», восстанавливаться особо не от чего. Все было вполне себе умеренно. Поэтому каких-то особенных мер по выходу из праздников у меня нет. Ел умеренно, форму физическую не утратил. Разве что спортом занимался чуть реже.

А чтобы не было лишних килограммов, артист сразу же после завершения праздничных мероприятий вернулся к привычному графику. Для поддержания хорошей физической формы певец занимается фитнесом и бегает,а также совершает силовые упражнения, которые укрепляют тело.

Читайте также: Анита Цой рассказала, почему не отмечала Новый год