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«В этом году все иначе»: Дмитрий Колдун рассказал, как прийти в себя после праздников
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«В этом году все иначе»: Дмитрий Колдун рассказал, как прийти в себя после праздников

Рафаэль Залян

Звезды

Чтобы быстро вернуться в форму после обильных новогодних застолий, необходимо восстановить привычный режим питания и не пренебрегать физической активностью. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» певец Дмитрий Колдун.

По словам собеседника «ВМ», новогодние праздники для артистов — самая рабочая пора, после которой, действительно, требуется восстановление.

— Но «в этом году все иначе», восстанавливаться особо не от чего. Все было вполне себе умеренно. Поэтому каких-то особенных мер по выходу из праздников у меня нет. Ел умеренно, форму физическую не утратил. Разве что спортом занимался чуть реже.

А чтобы не было лишних килограммов, артист сразу же после завершения праздничных мероприятий вернулся к привычному графику. Для поддержания хорошей физической формы певец занимается фитнесом и бегает,а также совершает силовые упражнения, которые укрепляют тело.

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