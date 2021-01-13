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Пассажирский самолет штатно сел в Шереметьево, несмотря на сработавшие датчики отказа тормозов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пассажирский самолет штатно сел в Шереметьево, несмотря на сработавшие датчики отказа тормозов

Анастасия Волоснова

Происшествия

В аэропорту Шереметьево в Москве штатно сел пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозной системы. Об этом источник в авиационных службах сообщил ТАСС.

Пассажирский рейс выполнял Airbus A330. Самолет совершил штатную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, несмотря на сработавшие датчики отказа тормозов.

— Самолет рейса Владивосток — Москва со сработавшим датчиком отказа второй тормозной системы совершил штатную посадку, — приводит ТАСС слова источника.

О посадке заранее предупредили службы аэропорта. На данный момент причина неполадки устанавливается.

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