СМИ: Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося в Индонезии самолета

Фото: twitter.com/flightradar24

Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524. Об этом во вторник, 12 января, сообщает портал Detik.

По его данным, бортовой самописец был поднят водолазами со дна Яванского моря. В скором времени его доставят на сушу.

Отметим, что СМИ сообщали об обнаружении черных ящиков потерпевшего крушение лайнера еще в прошлое воскресенье, 10 января. По всей видимости, извлечь их удалось только спустя пару дней после катастрофы.

Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежали потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В воскресенье, 10 января, были обнаружены черные ящики, принадлежавшие самолету.

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

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