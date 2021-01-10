Разбившийся в Индонезии самолет попал при взлете в сильную турбулентность

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Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете попал в сильный грозовой фронт, из-за чего оказался в зоне турбулентности. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

— Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 километров наблюдались большая облачность, сильные осадки и гроза. Все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность, — цитирует представителя агентства портал Detik.

Однако Сэптиади отметил, что видимость составляла два километра, что подходит для взлета или посадки.

Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежали потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В воскресенье, 10 января, были обнаружены черные ящики, принадлежавшие самолету.

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

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