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Найдены черные ящики потерпевшего крушение самолета в Индонезии
Фото: twitter.com/flightradar24

Найдены черные ящики потерпевшего крушение самолета в Индонезии

Виктория Родимкина

Происшествия

Обнаружены черные ящики пассажирского самолета, который потерпел крушение в Индонезии недалеко от острова Лаки в субботу, 9 января. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» в воскресенье, 10 января.

Ранее сообщили, что найдено вероятное место крушения пассажирского Boeing 737 в Яванском море. Уточнялось, что обломки самолета находятся на глубине 23 метров.

Видео: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Видео: Telegram-канал «Mash»

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Среди пассажиров упавшего в Индонезии самолета не было иностранцев

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