Найдены черные ящики потерпевшего крушение самолета в Индонезии
Обнаружены черные ящики пассажирского самолета, который потерпел крушение в Индонезии недалеко от острова Лаки в субботу, 9 января. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» в воскресенье, 10 января.
Ранее сообщили, что найдено вероятное место крушения пассажирского Boeing 737 в Яванском море. Уточнялось, что обломки самолета находятся на глубине 23 метров.
Крушение самолета в Индонезии
В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.
Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.
Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.
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