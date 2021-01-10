Среди пассажиров упавшего в Индонезии самолета не было иностранцев

Фото: youtube.com/SkyShips

Иностранцев на борту потерпевшего крушение Boeing 737 в Индонезии не было. Об этом сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на главу Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно в воскресенье, 10 января.

— Все пассажиры на борту были индонезийцами, — сказал представитель власти.

Ранее сообщалось об обнаружении вероятного места крушения самолета индонезийской авиакомпании в Яванском море. Уточнялось, что обломки самолета находятся на глубине 23 метров.

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Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

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