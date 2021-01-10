Индонезийские спасатели нашли тела после крушения Boeing 737

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Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте крушения пассажирского Boeing 737. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

По словам главы Национального поисково-спасательного агентства, все это было обнаружено между островами Ланканг и Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади отметил, что на поиски упавшего лайнера были направлены все силы после определения вероятного места крушения. Военные сумели зафиксировать с помощью гидролокационного оборудования последний сигнал воздушного судна перед тем, как самолет пропал с радаров.

— Мы немедленно направили наших водолазов из элитного подразделения флота для определения места, чтобы эвакуировать жертв, — рассказал агентству командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

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