Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Индонезийские спасатели нашли тела после крушения Boeing 737
Фото: Скриншот с видео ren.tv

Индонезийские спасатели нашли тела после крушения Boeing 737

Виктория Родимкина

Происшествия

Индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте крушения пассажирского Boeing 737. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

По словам главы Национального поисково-спасательного агентства, все это было обнаружено между островами Ланканг и Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кария Сумади отметил, что на поиски упавшего лайнера были направлены все силы после определения вероятного места крушения. Военные сумели зафиксировать с помощью гидролокационного оборудования последний сигнал воздушного судна перед тем, как самолет пропал с радаров.

— Мы немедленно направили наших водолазов из элитного подразделения флота для определения места, чтобы эвакуировать жертв, — рассказал агентству командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: СМИ: Самолет, потерпевший крушение в Индонезии, не подавал аварийного сигнала

крушениесамолетИндонезия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Все мнения
О проекте