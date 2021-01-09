СМИ: Самолет, потерпевший крушение в Индонезии, не подавал аварийного сигнала

Фото: twitter.com/flightradar24

Самолет, потерпевший крушение около Джакарты, не подавал сигналов бедствия. Об этом сообщило агентство Antara.

— Нам нужно определить, почему он не передал сигнал … Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал, — цитирует агентство заместителя главы отделения по операциям и готовности поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанга Сурио Аджи.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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