Путин выразил президенту Индонезии Видодо соболезнования по поводу крушения самолета

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и членов экипажа в крушении самолета у побережья Явы, сообщили на сайте Кремля в субботу, 9 января.

— Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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