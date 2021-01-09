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Путин выразил президенту Индонезии Видодо соболезнования по поводу крушения самолета
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин выразил президенту Индонезии Видодо соболезнования по поводу крушения самолета

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо по поводу гибели пассажиров и членов экипажа в крушении самолета у побережья Явы, сообщили на сайте Кремля в субботу, 9 января.

— Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Читайте также: На борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета было 65 человек

Индонезиякрушение самолетаВладимир Путин
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