На борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета было 65 человек

Фото: twitter.com/flightradar24

Глава Минтранса Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту упавшего самолета Sriwijaya Air находились 65 человек. Об этом он сообщил в субботу, 9 января.

— Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что потерявший связь самолет Sriwijaya Air SJ182 потерпел крушение. По его словам, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, — передает слова министра местный портал Detik.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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