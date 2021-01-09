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По предварительным данным, россиян не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета
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Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение самолета в Яванском море
Фото: uacrussia.ru/ru

Министр транспорта Индонезии подтвердил крушение самолета в Яванском море

Никита Абрамов

Происшествия

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил крушение в Яванском море пассажирского самолета местной авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом он сообщил в субботу, 9 января.

— Крушение произошло около острова Лаки, — цитирует министра транспорта ТАСС.

Ранее в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

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