Вероятное место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море

Фото: twitter.com/flightradar24

Вероятное место крушения пассажирского Boeing 737, который принадлежит индонезийской авиакомпании, обнаружили в Яванском море. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

— Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет, — сказал он.

Военный уточнил, что обломки самолета находятся на глубине 23 метров.

Ранее стало известно, что индонезийские спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря.

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В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

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