Цветы приносят к посольству Индонезии в столице в память о жертвах крушения Boeing 737

Фото: Илья Ермаков / ТАСС

Россия, Москва, Новокузнецкая улица, 12-14с5 Карта всех событий

Люди начали приносить цветы к зданию посольства Индонезии в Москве в память о пассажирах, погибших во время крушения самолета Boeing 737. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Instagram в воскресенье, 10 января.

У здания посольства на Новокузнецкой улице появился большой букет цветов.

— Россияне возложили цветы перед посольством Индонезии в Москве в знак сожаления и сочувствия по поводу крушения самолета Sriwijaya Air SJ-182 в Яванском море, — говорится в сообщении.

Крушение самолета в Индонезии

В субботу, 9 января, сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Затем в Сети появились первые кадры с места крушения Boeing 737. Местные жители вылавливали из воды провода, которые, предположительно, принадлежат потерпевшему крушение лайнеру.

Власти Индонезии подтвердили факт крушения Boeing 737, которое произошло недалеко от острова Лаки. Глава Минтранса Индонезии заявил, что на борту находились 65 человек. В воскресенье, 10 января, были обнаружены черные ящики, принадлежавшие самолету.

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что, по предварительной информации, россиян на борту не было. Соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета президенту Индонезии Джоко Видодо выразил президент России Владимир Путин.

Ранее по теме: Среди пассажиров упавшего в Индонезии самолета не было иностранцев