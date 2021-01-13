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Столичная полиция задержала ухаживавшего за пенсионеркой мужчину за хищение денег с ее счета
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Столичная полиция задержала ухаживавшего за пенсионеркой мужчину за хищение денег с ее счета

Анастасия Волоснова

Происшествия

На востоке Москвы задержали подозреваемого в краже денег со счета пенсионерки после ее смерти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По подозрению в краже свыше миллиона рублей полицейские задержали 58-летнего мужчину.

— Следственным отделом ОМВД России по району Ивановское было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

С заявлением о краже в полицию обратилась 57-летняя родственница пенсионерки. Она вступила в права наследования на квартиру и деньги на счету и обнаружила хищение средств.

По информации правоохранительных органов, 58-летний подозреваемый долгое время ухаживал за пенсионеркой, которая отказалась завещать ему свое имущество. После смерти женщины он снял с банковского счета покойной более 1 миллиона рублей.

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