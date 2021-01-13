Алена Хмельницкая рассказала, что чуть не умерла из-за аппендицита

Фото: youtube.com / Яна Павлидис

Советская и российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая призналась, что в детстве чуть не умерла от аппендицита. Историю артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Хмельницкой было восемь лет, когда у нее воспалился аппендикс. Ее госпитализировали в больницу. Но по дороге в медицинское учреждение у Алены лопнул аппендикс. В результате чего будущая актриса оказалась на грани жизни и смерти.

— Мне было больно… Привезли на машине скорой в больницу. Я помню все вспышками. Помню маму, которая приходила ко мне, — поделилась Хмельницкая.

Благодаря оперативной помощи врачей Алену удалось спасти. Она отметила, что родителям в тот период было крайне сложно навещать ее. Из-за этого матери пришлось устроиться уборщицей в медучреждение. Актриса выразила благодарность медикам и близким, которые помогали ей восстановиться и быстро вернуться к нормальной жизни.

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