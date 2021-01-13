СМИ: Актера сериала «Глухарь» Дмитрия Гусева нашли мертвым

Дмитрий Гусев / Кадр из фильма «Глухарь»

Актера сериала «Глухарь» Дмитрия Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля. ЧП произошло на Курьяновской улице в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации СМИ, Гусев возвращался домой со съемок. Ему стало плохо, в результате чего артист потерял сознание сидя за рулем. Газовавшую на месте машину заметили прохожие. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть актера. Причины кончины Дмитрия Гусева пока неизвестны.

Дмитрий Гусев скончался на 45-м году жизни. За всю свою карьеру артист снялся в 140 фильмах и сериалах. Известными работами актера стали роли в «Глухаре» и «Ворониных».