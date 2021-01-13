Сергей Собянин вручил премии Москвы столичным журналистам

Фото: «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил 20 премий столичным журналистам. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр поздравил журналистов с прошедшими праздниками и получением премии Москвы за 2020 год в области журналистики.

По его словам, Москва — город с насыщенной информационной повесткой, которую усердно освещают журналисты.

— Вообще, город Москва в таком плане для журналистики очень комфортный город, потому что здесь всегда есть повестка, есть о чем писать. Нет ни одного года, по крайней мере на моей памяти, когда у нас не было каких-то грандиозных событий, потрясений, чтобы мы спокойно, мирно и скучно жили, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Сергея Собянина.

Мэр добавил, что 2020 год стал особенным в том числе для журналистов, которым приходилось освещать порой трагичные события.

Среди 20 награжденных журналистов были руководитель редакции сайта tass.ru ИТАР-ТАСС Маргарита Головина, специальный корреспондент редакции партнерских проектов ИТАР-ТАСС Олеся Кулинчик, руководитель редакции партнерских проектов ИТАР-ТАСС Роман Ромишевский, заместитель руководителя редакции выпуска ИТАР-ТАСС Дмитрий Шелестун.

Заместитель главного редактора АО «Аргументы и Факты» Дарья Буравчикова была награждена за вклад в освещение жизни столицы и многолетнюю журналистскую деятельность. А руководитель службы информационного агентства АО «Москва Медиа» Александру Воронченко — за вклад в создание и развитие информационных проектов об общественно-политической и социальной жизни столицы.

Награды также был удостоен корреспондент отдела корреспондентов службы информационного вещания творческо-производственного объединения «Москва 24» филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная компания «Телеканал «Россия» Анастасия Цапиева и председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Москвы», главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву.

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