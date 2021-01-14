Журналист «Вечерней Москвы» получил премию мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награду журналисту «Вечерней Москвы», шеф-редактору газеты «Новые округа» Валентину Звегинцеву / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В среду, 13 января, в День российской печати, мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города за 2020 год в области журналистики.

Глава столицы поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником и наградами.

— Москва для журналистики — очень комфортный город, потому что здесь всегда есть о чем писать, — сказал мэр. — Нет ни одного года, чтобы мы спокойно, мирно и скучно жили.

Сергей Собянин также отметил, что прошлый год был особенным, в том числе и для журналистов, особенно для тех, кто работал в разгар пандемии.

— Трудно было психологически воспринять, что на нас надвигается, — продолжил Собянин.

По словам мэра, журналисты освещали все события, связанные с пандемией: от первых сообщений о коронавирусе до его пиковых значений, рассказывали о тяжелой, будничной работе разных людей.

— Все это пережили вместе с вами, — обратился мэр к представителям СМИ.

Всего в списке лауреатов — 20 человек. Награду из рук мэра получил и наш коллега Валентин Звегинцев — шеф-редактор газеты «Новые округа», которую выпускает холдинг «Вечерняя Москва».

— Награда — это всегда приятно. А тем более почетно получить ее по итогам такого сложнейшего года, — сказал он. — Почему-то принято считать, что окружные газеты — это несерьезно, то ли дело федеральные! Но это совершенно не так. Именно окружная газета обладает всеми возможностями, чтобы подробно рассказать о том, что происходит и в городе в целом, и в округах в частности. В прошлом году мы старались рассказать о том, как город справляется с той напастью, которая обрушилась на нас. И, как показывает итог, мы с этой задачей справились на отлично. Спасибо и правительству Москвы, которое оценило нашу работу, и родной редакции. Отдельная благодарность главному редактору «ВМ» Александру Куприянову и генеральному директору Георгию Рудницкому.

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