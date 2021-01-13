Подведены итоги конкурса «Золотое перо Границы»

Фото: Дмитрий Лыков

В среду, 13 января, в Москве состоялось чествование победителей Литературно-художественного конкурса «Золотое перо Границы». Одним из лауреатов признан полковник внутренней службы Игорь Алексеев.

Ко Дню российской печати было приурочено оглашение списка победителей и вручение наград по итогам Литературно-художественного конкурса «Золотое перо Границы». Решением Редакционно-художественного совета книжно-журнального издательства «Граница» ФСБ России в номинации «Художественная литература» лауреатского звания и медали «Золотое перо Границы» удостоился Алексеев Игорь Владимирович, главный редактор журнала СМВД «Содружество» ФКУ «Объединенная редакция МВД России», полковник внутренней службы.

В 2020 году вышла из печати его книга «Миссия — победить!», повествующая о начальном этапе деятельности в период Великой Отечественной войны легендарной ОМСБОН — Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Как известно, костяк этого формирования, главным образом, его командный состав, составляли офицеры-пограничники.

Организаторы конкурса отметили высокую степень документальности романа, его обширную библиографию, блестящую иллюстрированность книги и высокое писательское мастерство автора. По мнению членов Редакционно-художественного совета, тема произведения раскрыта, как с художественной, так и с исторической точек зрения.

«Миссия — победить!» — первый роман, в котором автору, опираясь на архивные материалы, свидетельства очевидцев и родственников бойцов, удалось воссоздать путь ОМСБОН на начальном этапе Великой Отечественной войны.

Напомним, в ноябре 2020 года книга «Миссия — победить!» удостоилась Гран-при Литературного конкурса МВД России «Доброе слово».

Произведение выложено автором в открытый доступ. По словам Игоря Алексеева, это его подарок заинтересованному читателю к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а теперь ещё и к 80-летию Битвы за Москву

Читайте также: Сергей Собянин вручил премии Москвы столичным журналистам