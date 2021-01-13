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Метеоролог рассказал, как делается прогноз погоды
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Метеоролог рассказал, как делается прогноз погоды

Алина Иванова

Общество

Метеоролог Леонид Старков рассказал в беседе с Nation News о причинах неточных метеопрогнозов.

Для определения прогноза погоды на будущее применяется математическое моделирование при помощи компьютера и пакета программ.

— Основой для прогноза погоды являются данные, которые приходят с метеорологических станций. Точный прогноз по температуре воздуха можно дать на семь-десять дней, — рассказал Старков.

Наиболее достоверный прогноз погоды будет в течение трех дней, но дальше, по мере увеличения, точность будет уменьшаться, уточнил эксперт.

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