Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело медсестры, ударившей ребенка

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Мировой суд в Новосибирске в связи с примирением сторон закрыл уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребенком. Об этом в среду, 13 января, сообщили на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Медсестру обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд установил, что женщина ударила мальчика ладонью в спину.

Мама ребенка в зале суда заявила ходатайство о прекращении дела в отношении медсестры, потому что знает ее много лет и у них хорошие отношения. Сама женщина извинилась и возместила моральный ущерб в размере десяти тысяч рублей. Уголовное дело в отношении медсестры прекращено.

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