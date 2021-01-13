Суд в Новосибирске закрыл уголовное дело медсестры, ударившей ребенка
Мировой суд в Новосибирске в связи с примирением сторон закрыл уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которую обвиняли в жестоком обращении с ребенком. Об этом в среду, 13 января, сообщили на сайте прокуратуры Новосибирской области.
Медсестру обвиняли в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Суд установил, что женщина ударила мальчика ладонью в спину.
Мама ребенка в зале суда заявила ходатайство о прекращении дела в отношении медсестры, потому что знает ее много лет и у них хорошие отношения. Сама женщина извинилась и возместила моральный ущерб в размере десяти тысяч рублей. Уголовное дело в отношении медсестры прекращено.
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