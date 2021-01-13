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Дептранс столицы рассказал о мировой тенденции отказа от личных автомобилей
Фото: Анна Быкова

Дептранс столицы рассказал о мировой тенденции отказа от личных автомобилей

Анастасия Волоснова

Город

В мире становится все более популярной тенденция отказа от личного автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

По словам пресс-службы, во многих странах развиваются сервисы аренды автомобилей, повышается комфорт общественного транспорта, снижаются цены на такси. Из-за этих причин люди начинают отказываться от использования личных автомобилей.

Во многих европейских странах личное авто теряет свою актуальность с каждым годом. Это разгружает трафик, а главное — хорошо сказывается на экологии, — сообщили в ведомстве.

В пример Дептранс столицы привел Мадрид, где центр города полностью освобожден от автомобилей. Здесь разрешено ездить только на электрокарах или жителям района.

На дизельных автомобилях нельзя ездить по некоторым районам Парижа. А в отдельных регионах Великобритании власти финансово поддерживают жителей, отказавшихся от личных автомобилей. Им компенсируют оплату такси, проезд на общественном транспорте или велосипеде, рассказали в пресс-службе ведомства.

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