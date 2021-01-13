Музей транспорта Москвы пригласил посетить онлайн-концерт из старого троллейбуса

Фото: Пресс-служба музея транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы пригласил жителей столицы на онлайн-концерт из старого троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба музея в своем Telegram-канале.

В пресс-службе поздравили россиян со старым Новым годом и пригласили их на праздничный концерт. В новогоднем выступлении приняли участие исполнители Zoloto, СБПЧ, Uma2rman, «Моя Мишель», «Сансара» и OQJAV.

— Предлагаем пролонгировать праздничное настроение и посмотреть новогодний концерт из старого доброго троллейбуса, чтобы окончательно попрощаться с вайбом-2020, — рассказали в музее.

Музыканты собрались в старом троллейбусе на атмосферной неоновой площадке и исполнили любимые хиты слушателей.

Посмотреть концерт можно на YouTube-канале музея.

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