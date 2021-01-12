Восемь столичных школ представили уникальные выставки в Музее Победы в 2020 году

Фото: Информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

Восемь московских школ представили свои экспозиции в Музее Победы в 2020 году. Они подготовили выставки с раритетами из своих коллекций согласно долгосрочной программе «Школьный музей Победы».

Как отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, в конце прошлого года проект «Интерактивное музейно-образовательное пространство школьных музеев Москвы» лидировал в конкурсе грантов мэра столицы в номинации «Наше наследие».

— Программа направлена на развитие и популяризацию деятельности школьных музеев Москвы и сохранение исторической памяти. В нашем музее создан специальный выставочный зал. В этом современном музейно-образовательном пространстве лучшие музеи столичных школ имеют возможность рассказать о своих экспозициях и поисково-исследовательской работе, — рассказала Слесаренко.

По ее словам, на протяжении года значимые экспонаты своих музеев представили столичные образовательные учреждения, такие как школа № 2006, школа № 158, школа № 1159, школа № 1293, школа № 1298 «Профиль Куркино», школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина, школа «Марьино» им. Маршала авиации А. Е. Голованова.

Экспозиции посвятили обороне Москвы и жизни разных районов столицы в годы Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, узникам концлагерей, а также членам подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».

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