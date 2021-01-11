Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 50 тысяч человек посетили Музей Победы онлайн в новогодние праздники
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Почти 50 тысяч человек посетили Музей Победы онлайн в новогодние праздники

Татьяна Плотникова

Город

В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года официальный интернет-сайт столичного Музея Победы посетили почти 50 тысяч человек.

В целом видеосюжеты, размещенные на сайте и ютуб-канале музея, набрали почти 300 тысяч просмотров. Как отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник, традиционно в дни зимних каникул музей пользовался большой популярностью, с каждым годом количество желающих познакомиться с его выставками и экспозициями росло.

Посетители онлайн-пространств Музея Победы могут совершить уникальное путешествие по масштабному проекту «Подвиг Народа», залам и экспозициям, цифровым выставкам. В частности, всем интересующимся рассказывают, как встречали Новый год во время войны, какие подарки посылали солдатам на фронт. На выставке «Война: день за днем» представили раритеты середины ХХ века из фондов музея: первые советские елочные игрушки, новогодние открытки, фронтовые письма с поздравлениями.

Интернет-пользователи также имели возможность пройти многочисленные новогодние мастер-классы и послушать известные музыкальные композиции, которые прозвучали в исполнении лауреатов всероссийского конкурса «Журавли Победы».

Популярностью у детей пользовался новогодний исторический онлайн-квест «Елка Победы. Артефакт времени». Во время каникул вышло семь выпусков программы. Дети побывали в заснеженном лесу и московской квартире времен войны, увидели выступление фронтовой бригады и работу военного госпиталя, помогли Деду Морозу и Снегурочке доставить адресату потерявшееся во времени фронтовое письмо с новогодним поздравлением.Победители квеста будут объявлены 20 января.

Ранее стало известно, что дети создали для новогоднего конкурса Музея Победы около двух тысяч елочных игрушек.

Читайте также: Около 2,5 миллиона пользователей посетили онлайн Музей Победы в 2020 году

бесплатные экскурсиимузей ПобедыМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте