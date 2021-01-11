Почти 50 тысяч человек посетили Музей Победы онлайн в новогодние праздники

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года официальный интернет-сайт столичного Музея Победы посетили почти 50 тысяч человек.

В целом видеосюжеты, размещенные на сайте и ютуб-канале музея, набрали почти 300 тысяч просмотров. Как отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник, традиционно в дни зимних каникул музей пользовался большой популярностью, с каждым годом количество желающих познакомиться с его выставками и экспозициями росло.

Посетители онлайн-пространств Музея Победы могут совершить уникальное путешествие по масштабному проекту «Подвиг Народа», залам и экспозициям, цифровым выставкам. В частности, всем интересующимся рассказывают, как встречали Новый год во время войны, какие подарки посылали солдатам на фронт. На выставке «Война: день за днем» представили раритеты середины ХХ века из фондов музея: первые советские елочные игрушки, новогодние открытки, фронтовые письма с поздравлениями.

Интернет-пользователи также имели возможность пройти многочисленные новогодние мастер-классы и послушать известные музыкальные композиции, которые прозвучали в исполнении лауреатов всероссийского конкурса «Журавли Победы».

Популярностью у детей пользовался новогодний исторический онлайн-квест «Елка Победы. Артефакт времени». Во время каникул вышло семь выпусков программы. Дети побывали в заснеженном лесу и московской квартире времен войны, увидели выступление фронтовой бригады и работу военного госпиталя, помогли Деду Морозу и Снегурочке доставить адресату потерявшееся во времени фронтовое письмо с новогодним поздравлением.Победители квеста будут объявлены 20 января.

Ранее стало известно, что дети создали для новогоднего конкурса Музея Победы около двух тысяч елочных игрушек.

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