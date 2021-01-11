Около двух тысяч новогодних игрушек создали дети для конкурса Музея Победы

Дети изготовили игрушки из бумаги, ткани, глины, дерева / Фото: пресс-служба Музея Победы

Почти две тысячи работ поступило на конкурс «Операция «Новогодняя игрушка». Творческое соревнование запустил Красногорский филиал Музея Победы. Среди самых активных участников новогоднего конкурса оказались жители столицы, Липецкой, Московской, Тамбовской, Нижегородской областей, Республик Татарстан, Чувашской Республики и многих других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Организаторы ранее предложили ребятам и их родителям создать самим елочные игрушки военной поры или посвященные 75-летию Победы.

— Мы очень рады, что ребятам и их родителям понравился наш новогодний конкурс и благодарны каждому участнику. Эти работы несут тепло, радость, они пропитаны уважением к героям тяжелого военного времени, — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Дети сделали игрушки из дерева, бумаги, глины и ткани. Среди поделок есть новогодние персонажи, герои войны, боевая техника и прочее. Многие конкурсанты создавали игрушки из электрических лампочек, ваты, проволоки, как и в годы войны.

Фото: пресс-служба Музея Победы

Из-за большого количества работ подведение результатов конкурса перенесли на 15 января. Все присланные работы опубликуют на странице музея в Facebook. Участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители — дипломы и памятные сувениры.

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