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Почти 2,5 миллиона пользователей посетили онлайн Музей Победы в 2020 году
Фото: пресс-служба Музея Победы

Почти 2,5 миллиона пользователей посетили онлайн Музей Победы в 2020 году

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Число посетителей сайтов Музея Победы за 2020 год составило 2,5 миллиона. Кроме того, онлайн-аудитория YouTube-канала музея достигла 3,5 миллиона пользователей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

— В этих непростых условиях нам удалось сохранить доступ людей к музейным ценностям. Как показывает анализ интернет-ресурсов, наши экскурсии смотрят не только в Москве, но и по всей стране — от Архангельска до Якутска. До 1,5 миллиона увеличилось число зарубежных пользователей из разных уголков планеты, — рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник.

С конца марта 2020 музей провел свыше 300 разных онлайн-мероприятий. На сайте и YouTube канале музея были размещены более 60 виртуальных экскурсий, свыше 30 онлайн мастер-классов, почти 50 цифровых выставок.

Отмечается, что цифровой формат музей планирует использовать и в дальнейшем.

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