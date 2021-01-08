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Москвичам рассказали, как музеи и театры работали в режиме онлайн в 2020 году
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Москвичам рассказали, как музеи и театры работали в режиме онлайн в 2020 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 1Карта всех событий

В Москве в 2020 году из-за пандемии коронавируса парки, музеи, театры и библиотеки были вынуждены перевести свои мероприятия в режим онлайн. Лекции, экскурсии, концерты и мастер-классы показывали на сайтах и в соцсетях, а также на онлайн-платформах.

Так, в прошлом году стартовал проект «Культура Москвы онлайн», к которому присоединились Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, а также известные театры — Московский театр на Таганке, «Школа современной пьесы» и «Геликон-опера».

На онлайн-платформе можно найти видеозаписи концертов, спектаклей, световых шоу, лекций и экскурсий.

Кроме того, работа музеев и выставочных залов также продолжалась в онлайн-режиме. Так, пользователи посмотрели контент около семи миллионов раз.

Также жители столицы свыше 192 тысяч раз посетили электронную платформу «Музейная Москва онлайн». На портале собраны снимки и цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.

Помимо этого, проводились онлайн-лекции и экскурсии для детей. Множество программ подготовили Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Галерея Ильи Глазунова и Дарвиновский музей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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