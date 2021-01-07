Музей Победы провел в прошедшем году 70 онлайн-уроков мужества

Фото: Пресс-служба Музея Победы

В 2020 году Музей Победы провел 70 онлайн-уроков мужества со школьниками. С момента запуска виртуальные встречи набрали более 100 тысяч просмотров. Об этом в четверг, 7 января, сообщила пресс-служба музея.

— Детский центр Музея Победы в непростых условиях 2020 года решил запустить ряд проектов в формате онлайн, — рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Перед школьниками, которые присутствовали на уроках, выступали ветераны из разных городов России. Самой популярной оказалась трансляция с ветераном Великой Отечественной войны, военным связистом Степаном Маркеловичем Елисеевым. Эту онлайн-встречу посмотрело 7500 зрителей.

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