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Музей Победы пригласил москвичей на уникальный онлайн-тур по новой экспозиции
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил москвичей на уникальный онлайн-тур по новой экспозиции

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

В Москве Музей Победы проведет уникальную онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг Народа». Тур будет доступен пользователям, которые оформили подписку на официальном сайте музея до 10 января.

Так, панорамная экскурсия позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, а также смогут увидеть мельчайшие детали выставки.

Авторскую экскурсию для пользователей проведет директор Музея Победы Александр Школьник.

— Это новый онлайн-формат экскурсий, который в следующем году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom, — уточнил он.

Директор музея отметил, что в честь праздников этот тур будет бесплатным, передает пресс-служба Музея Победы.

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