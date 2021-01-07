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Более 1600 экспонатов в 2020 году пополнили фонды Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Более 1600 экспонатов в 2020 году пополнили фонды Музея Победы

Юлия Курганова

Город

В фонды Музея Победы в 2020 году поступило 1625 предметов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда на хранение учреждению передали всего 737 предметов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— В Год памяти и славы мы смогли значительно пополнить фонды, к нам активно обращались дарители. Семейные реликвии передавали жители Москвы, Подмосковья и других регионов нашей страны. Всего же в наших фондах хранится более 300 тысяч предметов, — рассказал главный хранитель музея Станислав Вельский.

В этом году в фонды учреждения поступило более 1200 газет и журналов, свыше 30 фронтовых писем, почти 70 фотографий, 27 произведений графики и живописи, более 50 наградных документов, около 80 наград и нагрудных знаков.

Среди раритетов особенный интерес представляет уникальный дневник, который передала жительница Москвы Анна Яковлевна Маслюкова. Заметки ее отца, Якова Ивановича Маслюкова рассказывают о первых днях войны и боевом пути 37-й Краснознаменской стрелковой дивизии.

В числе последних поступлений — фронтовой альбом «В боях за Родину». Самодельный альманах подарил музею москвич Сергей Щелочков. Он посвящен 669-й Отдельной кабельно-шестовой роте связи, которой командовал дед Сергея Геннадьевича — капитан Петр Квитко.

Также фонды музея пополнились предметами формы одежды и амуниции военного периода, предметами быта середины ХХ века, оружием и снаряжением.

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