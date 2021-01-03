Музей Победы пригласил москвичей на бесплатную 3D-экскурсию 

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы пригласил москвичей в новогодние праздники в виртуальное путешествие по экспозиции «Подвиг народа». Для того чтобы посмотреть новую выставку, нужно подписаться на новости музея на официальном сайте.

Панорамная экскурсия создана по технологии «360 градусов», благодаря эффекту присутствия она позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны и смогут увидеть самые мелкие детали экспозиции.

Экскурсию будет проводить директор Музея Победы Александр Школьник.

— Это новый онлайн-формат экскурсий, который в следующем году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom. В новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея, — сообщил Школьник.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Посетители выставки пройдут от Бреста до Берлина, увидят эвакуацию, побывают на заводе, в больнице и в студии Левитана.

Ссылку на бесплатную экскурсию пришлют на электронную почту всем подписчикам музея.

Читайте также: Новогодний онлайн-квест для детей запустит Музей Победы