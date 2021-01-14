Аварийную посадку в Пулкове совершил летевший из Москвы в Салехард Airbus
Самолет Airbus А-320, летевший из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщает представитель экстренных служб.
Инцидент произошел утром в четверг, 14 января. Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность. На борту самолета после взлета сработал датчик неисправности приборов.
По предварительной информации, пострадавших нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Название авиакомпании, которой принадлежит самолет, пока неизвестно, уточняет РИА Новости.
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