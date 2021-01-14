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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь четверга
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь четверга

Анастасия Волоснова

Город

В ночь четверга в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, накануне на Москву обрушился балканский циклон «Димитриус», принесший сильные снегопады. Он добавил, что в столице выпало 8 миллиметров осадков — это 19 процентов месячной нормы.

— Например, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров, что составляет 19 процентов месячной нормы, столько же зафиксировано в Наро-Фоминске, Михайловском и 9 миллиметров — в Можайске, Кашире и Коломне, — рассказал Тишковец.

Обильные снегопады шли с полуночи до утра четверга, 14 января, уточняет РИА Новости.

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