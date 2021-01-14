Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января 2021 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, к традиционному формату получения знаний со следующего понедельника вернутся учащиеся с 1-го по 11 класс.

При этом, отмечает глава города, транспортные карты школьников будут разблокированы — они снова получат право льготного проезда в общественном транспорте.

Собянин признался, что с трудом принял решение об отмене удаленки в старших классах.

— Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности, — приводятся слова мэра в его личном блоге.

Он подчеркнул, что при выявлении хотя бы одного случая заражения в классе его будут на время переводить на дистанционное обучение, чтобы избежать распространения инфекции.

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