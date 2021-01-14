Внешняя сторона МКАД перекрыта грузовыми автомобилями на 4 полосы из-за снегопада
Россия, Москва, МКАД, 32-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
На внешней стороне МКАД перекрыто движение на 30 километре застрявшими грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Грузовые транспортные средства перекрыли дорогу по 4 рядам внешней стороны МКАД в районе пересечения с Востряковским проездом.
Движение затруднено на 8,8 километра, уточнили в пресс-службе.
Причиной инцидента стал обильный ночной снегопад, обрушившийся на улицы столицы в ночь четверга.
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