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Внешняя сторона МКАД перекрыта грузовыми автомобилями на 4 полосы из-за снегопада
DSC_9499.JPG / Фото: Pelagiya Zamyatina

Внешняя сторона МКАД перекрыта грузовыми автомобилями на 4 полосы из-за снегопада

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 32-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне МКАД перекрыто движение на 30 километре застрявшими грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Грузовые транспортные средства перекрыли дорогу по 4 рядам внешней стороны МКАД в районе пересечения с Востряковским проездом.

Движение затруднено на 8,8 километра, уточнили в пресс-службе.

Причиной инцидента стал обильный ночной снегопад, обрушившийся на улицы столицы в ночь четверга.

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