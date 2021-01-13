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Движение затруднено на юго-востоке столицы из-за ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение затруднено на юго-востоке столицы из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Люблинская улица, 54к2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы затруднено движение из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером в среду, 13 января, на Люблинской улице около дома 54. Количество столкнувшихся автомобилей не уточняется.

Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе сообщили о затруднении движения из-за инцидента и призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

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