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Транспортную развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей реконструируют
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Транспортную развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей реконструируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Липецкая улицаКарта всех событий

В столице согласовали проект реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 13 января.

По его словам, согласно проекту, будут построены боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД и на пересечении с улицей Подольских Курсантов.

— Кроме того, построят и реконструируют несколько съездов на Липецкую улицу, в том числе левоповоротный съезд с трассы М-4 «Дон» на внутреннюю сторону МКАД и левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон», — сказал заммэра.

Также будет реконструирована Липецкая улица, будут построены съезды между ее основным ходом и боковыми проездами.

По данным комплекса градостроительной политики Москвы, на этом участке возведут семь путепроводов, тоннель, четыре остановки городского транспорта и четыре надземных перехода для пешеходов.

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