Новый подземный пешеходный переход построен через улицу Наметкина

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

В столице завершено строительство нового подземного пешеходного перехода через улицу Наметкина. Его планируют открыть в первом квартале 2021 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 13 января.

— Мы завершили строительство подземного пешеходного перехода через улицу Наметкина. Строительно-монтажные работы начались в сентябре 2019 года. Сейчас проводятся пусконаладочные работы, — сказал он.

Новый переход находится около дома № 64, корпус 2, и дома № 68, корпус 1, на Профсоюзной улице. Его протяженность составляет 32,27 метра.

Для удобства маломобильных граждан сооружение оборудовано двумя лифтами. На ступени планируют нанести предупреждающее тактильное покрытие.

С помощью нового перехода москвичи смогут быстрее попасть к станциям метро «Новые Черемушки» и «Калужская», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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