Многоэтажный паркинг на тысячу автомобилей появится в поселении Сосенском

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 16 Карта всех событий

В поселении Сосенском около деревни Николо-Хованское планируют построить многоэтажную автостоянку. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в среду, 13 января.

По его словам, паркинги являются самостоятельными сооружениями, чей архитектурный облик играет большую роль в формировании городской среды.

— В данном случае проектировщики выбрали простое и изящное решение: фасады оштукатурят в белый и темно-серые цвета, а по периметру разместят вертикальные металлические панели ярко-красного оттенка, — сказал архитектор.

Он отметил, что в целом эти решения будут смотреться органично.

По данным пресс-служба Москомархитектуры, паркинг будет иметь семь этажей. На первом этаже организуют автомойку, пост охраны, кассы, ремонтный пост и технические помещения. Общая площадь строения составит 27 тысяч квадратных метров.

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