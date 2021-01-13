Многоэтажный паркинг на тысячу автомобилей появится в поселении Сосенском
В поселении Сосенском около деревни Николо-Хованское планируют построить многоэтажную автостоянку. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в среду, 13 января.
По его словам, паркинги являются самостоятельными сооружениями, чей архитектурный облик играет большую роль в формировании городской среды.
— В данном случае проектировщики выбрали простое и изящное решение: фасады оштукатурят в белый и темно-серые цвета, а по периметру разместят вертикальные металлические панели ярко-красного оттенка, — сказал архитектор.
Он отметил, что в целом эти решения будут смотреться органично.
По данным пресс-служба Москомархитектуры, паркинг будет иметь семь этажей. На первом этаже организуют автомойку, пост охраны, кассы, ремонтный пост и технические помещения. Общая площадь строения составит 27 тысяч квадратных метров.
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