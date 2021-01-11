Пешеходный мост через Яузу построят на границе Алексеевского района и Ростокино
В Москве на границе Алексеевского района и Ростокино появится пешеходный мост через реку Яузу. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 11 января.
По его словам, уже был согласован вантовый вариант моста с двенадцатиметровой аркой.
— Пролетные конструкции выполнят в красном цвете, а крепления в темном. Мост создаст дополнительную связь между районами Алексеевский и Ростокино, — сказал архитектор.
Он пояснил, что сход с моста на юге направлен в сторону Будайской улицы, а на севере — в сторону Проектируемого проезда № 742 и улицы Касаткина.
По данным пресс-служба Москомархитектуры, протяженность моста составит около 70 метров. Общая его площадь составит около 1,2 тысячи квадратных метров.
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