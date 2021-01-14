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Движение по внешней стороне МКАД в районе Востряковского проезда восстановлено
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение по внешней стороне МКАД в районе Востряковского проезда восстановлено

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 32-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Восстановлено движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе пересечения с Востряковским проездом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о грузовых автомобилях, перекрывших четыре ряда МКАД на 30-м километре автодороги.

Причиной инцидента стал обильный ночной снегопад, последствия которого оперативно устранили сотрудники коммунальных служб.

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автомобилистамМКАДснегопад
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