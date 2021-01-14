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Синоптик рассказал, когда в Москве утихнет снегопад
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик рассказал, когда в Москве утихнет снегопад

Юлия Ямпольская

Город

Снегопад в столице утихнет днем. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам специалиста, в этот день выпадет еще около 5–8 миллиметров осадков. Кроме того, при влажности 91 процент и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне минус 19 градусов.

Тишковец отметил, что столбик термометра в столице опустится до минус 14 градусов, а в регионе — до минус 15. В городе ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости до нескольких километров.

Читайте также: Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице в ночь четверга

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