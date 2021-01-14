«Явный перебор»: фанатов возмутил новый образ заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой

Фото: instagram.com/pegovairina

Поклонники раскритиковали заслуженную артистку РФ Ирину Пегову за неудачно подобранный образ.

В своем Instagram-аккаунте актриса выложила фотографию в военной форме. На голове Пеговой надета пилотка с пятиугольной звездой, серпом и молотом, а на руке — «командирские» часы. К костюму девушка подобрала яркий макияж: накрасила ресницы и обвела глаза темными тенями.

— В гримерке во МХТ им. Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел! Работаем, — написала актриса под снимком.

Поклонников возмутило подобное сочетание в образе. Макияж показался многим слишком грубы и неподходящим под судьбу солдата.

«Дикий образ, если честно»; «На этой фотографии вы скорее похожи на надзирателя из концлагеря»; «Черные глаза портят весь образ, это явный перебор. В 40-е годы такого макияжа не было!», — критиковали девушку поклонники

Однако нашлись подписчики, которым образ пришелся по душе. Фанаты предположили, что актриса готовится к новой роли в постановке.

«Зачем вы так набросились на Ирину? Оставьте человека в покое, пусть спокойно готовится к роли!» — защитил артистку подписчик.

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