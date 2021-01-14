«Явный перебор»: фанатов возмутил новый образ заслуженной артистки РФ Ирины Пеговой
Поклонники раскритиковали заслуженную артистку РФ Ирину Пегову за неудачно подобранный образ.
В своем Instagram-аккаунте актриса выложила фотографию в военной форме. На голове Пеговой надета пилотка с пятиугольной звездой, серпом и молотом, а на руке — «командирские» часы. К костюму девушка подобрала яркий макияж: накрасила ресницы и обвела глаза темными тенями.
— В гримерке во МХТ им. Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел! Работаем, — написала актриса под снимком.
Поклонников возмутило подобное сочетание в образе. Макияж показался многим слишком грубы и неподходящим под судьбу солдата.
«Дикий образ, если честно»; «На этой фотографии вы скорее похожи на надзирателя из концлагеря»; «Черные глаза портят весь образ, это явный перебор. В 40-е годы такого макияжа не было!», — критиковали девушку поклонники
Однако нашлись подписчики, которым образ пришелся по душе. Фанаты предположили, что актриса готовится к новой роли в постановке.
«Зачем вы так набросились на Ирину? Оставьте человека в покое, пусть спокойно готовится к роли!» — защитил артистку подписчик.
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